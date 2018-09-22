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إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية (الإعادة) للعام 2018

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية (الإعادة) للعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية (الإعادة) للعام 2018.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أنه تم إغلاق مراكز الاقتراع في (سيلة الظهر، وعزون عتمة، وقيرة، والمزرعة الشرقية، وبيرزيت) في تمام الساعة السابعة مساء، وسمح فقط للناخبين المتواجدين داخل المراكز بالتصويت بعد الموعد المحدد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضافت اللجنة، أنه وبانتهاء عملية الاقتراع، بلغ عدد المقترعين في الهيئات المحلية التي جرت فيها انتخابات الإعادة  6.164 من أصل 11.523 ناخب وناخبة من أصحاب حق الاقتراع، وذلك حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، بحيث بلغ متوسط نسبة الاقتراع 53.5%، وبدأت طواقم اللجنة بعملية الفرز مباشرة في نفس مراكز الاقتراع، ومن ثم يجري تجميع محاضر الفرز في مبنى الهيئة المحلية، ويتم في نهاية هذه العملية، نشر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة على مستوى الهيئة المحلية.

وقالت: "إن عملية الاقتراع سارت بشكل عام، بهدوء وانتظام دون أي مشاكل، ولم تسجل أي خروقات جدية من شأنها أن تؤثر على نتيجة الاقتراع."

يذكر، أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات بعد ظهر غد الأحد، بحيث يشمل الإعلان عدد الأصوات وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة.

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