تنظيم الدولة يتبنى هجوم إيران

رام الله - دنيا الوطنأعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً جنوب غربي إيران، صباح اليوم السبت، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا، و53 آخرين.ونقلت وكالة (رويترز) عن وكالة تابعة للتنظيم قولها: إن "مقاتلي التنظيم نفذوا هجوم مدينة الأهواز، ولكن لم يقدم دليلاً على هذا الادعاء".في السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي مقتل المنفذين الأربعة الذين قاموا بالهجوم في الأهواز"، بحسب ما نقلت وكالة إيسنا الإيرانية.