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دولي

خامنئي يأمر قوات الأمن الإيراني بالوصول إلى منفذي عملية "الاهواز"

خامنئي يأمر قوات الأمن الإيراني بالوصول إلى منفذي عملية "الاهواز"
الزعيم الإيراني علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الزعيم الإيراني علي خامنئي أن الهجوم على عرض عسكري في الاهواز جنوب غربي إيران مرتبط بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأمر قوات الأمن بالوصول إلى المجرمين وراء الهجوم في أقرب وقت وتقديمهم للمحاكمة.

بدوره، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، عقب الهجوم أثناء العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد اليوم، على أن طهران تتوعد برد "ساحق ومدمر" .

وأفادت وكالة فارس بأن روحاني أجرى، عقب الهجوم، اتصالين هاتفيين مع وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، ومحافظ خوزستان، غلام رضا شريعتي، بهدف الاطلاع على آخر التقارير حول الاعتداء، وأوعز بـ"منح أقصى الاهتمام بالوضع الصحي للمصابين".

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