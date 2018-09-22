خامنئي يأمر قوات الأمن الإيراني بالوصول إلى منفذي عملية "الاهواز"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الزعيم الإيراني علي خامنئي أن الهجوم على عرض عسكري في الاهواز جنوب غربي إيران مرتبط بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.وأمر قوات الأمن بالوصول إلى المجرمين وراء الهجوم في أقرب وقت وتقديمهم للمحاكمة.بدوره، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، عقب الهجوم أثناء العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد اليوم، على أن طهران تتوعد برد "ساحق ومدمر" .وأفادت وكالة فارس بأن روحاني أجرى، عقب الهجوم، اتصالين هاتفيين مع وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، ومحافظ خوزستان، غلام رضا شريعتي، بهدف الاطلاع على آخر التقارير حول الاعتداء، وأوعز بـ"منح أقصى الاهتمام بالوضع الصحي للمصابين".