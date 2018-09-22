الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة.. معاريف: حماس متشددة للغاية في مواقفها

خاص دنيا الوطنغادر وفد المخابرات المصرية برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني، أحمد عبد الخالق، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وقالت مصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد المصري أنهى اجتماعاته التي استمرت لساعات مع قيادة حركة حماس، بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن حركة حماس متشددة للغاية في مواقفها، وأبلغت الوفد بعدم إمكانية وقف البالونات الحارقة والمظاهرات عند السياج الفاصل.