الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة.. معاريف: حماس متشددة للغاية في مواقفها
خاص دنيا الوطن
غادر وفد المخابرات المصرية برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني، أحمد عبد الخالق، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وقالت مصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد المصري أنهى اجتماعاته التي استمرت لساعات مع قيادة حركة حماس، بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.
إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن حركة حماس متشددة للغاية في مواقفها، وأبلغت الوفد بعدم إمكانية وقف البالونات الحارقة والمظاهرات عند السياج الفاصل.
غادر وفد المخابرات المصرية برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني، أحمد عبد الخالق، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وقالت مصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد المصري أنهى اجتماعاته التي استمرت لساعات مع قيادة حركة حماس، بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.
إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن حركة حماس متشددة للغاية في مواقفها، وأبلغت الوفد بعدم إمكانية وقف البالونات الحارقة والمظاهرات عند السياج الفاصل.
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