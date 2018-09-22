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شؤون فلسطينية

القرعاوي: أولمرت إرهابي قاتل والإشادة فيه إساءة لشعبنا

القرعاوي: أولمرت إرهابي قاتل والإشادة فيه إساءة لشعبنا
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت
رام الله - دنيا الوطن
ندد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة طولكرم فتحي القرعاوي بلقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في فرنسا أمس الجمعة.

ووصف القرعاوي أولمرت "بالقاتل والإرهابي الذي لا يستحق اللقاء والإشادة فيه"، مذكراً بجرائمه في حرب غزة عام 2008 وحملة الاستيطان المسعورة التي شنها في الضفة فترة تولية رئاسة الحكومة.

وأكد قرعاوي على أن اللقاء مع قيادات الفصائل الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية أولى وأهم من اللقاء "بشخصية إرهابية ارتكبت مذابح بحق شعبنا الفلسطيني".

وبين النائب في التشريعي أن استعداد قيادة السلطة العودة للمفاوضات السرية والعلنية مع الاحتلال خارج عن إجماع الصف الوطني، خاصة في ظل ما جناه شعبنا من ويلات المفاوضات التي ضيعت المقدسات والأراضي وغاب بسببها أي أفق للحل مع هذا المحتل.

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القرعاوي: أولمرت إرهابي قاتل والإشادة فيه إساءة لشعبنا

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