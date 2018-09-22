في اطار جولته الأوروبية.. الرئيس عباس يلتقي المسؤولين الإيرلنديين

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، الى العاصمة الايرلندية "دبلن" في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الايرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ليو فارادكار.وكان في استقبال الرئيس عباس، لدى وصوله الى العاصمة دبلن، وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفني.وتأتي زيارة الرئيس الى دبلن في اطار جولة اوروبية بدأها اول امس الخميس بزيارة فرنسا، والتقى خلالها نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحث معه آخر التطورات في فلسطين والمنطقة.ويتوجه الرئيس الى نيويورك مساء غد الاحد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء خطابه التاريخي هناك.ويضم الوفد المرافق للرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية زياد ابو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.