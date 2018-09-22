اصابتان في انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في مخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عاملان، مساء اليوم السبت، بجروح متوسطة جراء انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، بأنهم تلقوا بلاغا بانهيار سقف مبنى، تحركوا للمكان وقدموا الإسعافات الأولية لعاملين، قبل أن يتم نقلهما الى احد مستشفيات بيت لحم، لتلقي العلاج، ووصفت اصابتهما بالمتوسطة، بحسب وكالة (وفا).