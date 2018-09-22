اعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون اقتحموا السياج جنوب القطاع وحاولوا تخريب معدات

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي،أن عدداً من الفلسطينيين اقتحموا اليوم السبت، السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.وادعى الموقع ذاته، أن الفلسطينيين حاولوا تخريب معدات عسكرية، مؤكدا انهم عادوا إلى قطاع غزة.وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمس الجمعة، توترا شديدا، وذلك خلال مسيرات العودة، التي حملت اسم جمعة (كسر الحصار)، حيث استشد مواطن، وأصيب 312 آخرون.