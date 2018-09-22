شؤون فلسطينية

فتح وحماس تتفقان على ابعاد مخيمات لبنان عن ملف الانقسام

فتح وحماس تتفقان على ابعاد مخيمات لبنان عن ملف الانقسام
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت حركتي فتح وحماس، على ضرورة ابعاد ملف المخيمات الفلسطينية، في لبنان، عن الخلافات الداخلية وملف المصالحة الوطنية.

وعقد لقاء في سفارة دولة فلسطين في بيروت جمع قيادة حركة فتح وقيادة حركة حماس في لبنان بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور.

وشارك في اللقاء عن حركة فتح امين سر الحركة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات وامين سر اقليم لبنان حسين فياض ومسؤول العلاقات السياسية محمود سعيد، وضم وفد حركة حماس ممثلها في لبنان علي بركة والمسؤول السياسي احمد عبد الهادي وعضو القيادة السياسية ايمن شناعة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية واستمرار العمل الفلسطيني المشترك بخاصة في لبنان وأبعاده عن القضايا الخلافية والتنسيق الدائم حماية لشعبنا ولمخيماتنا وحرصاً على مشروعنا الوطني الفلسطيني في التحرير والعودة.

كما أكّد الطرفان حرصهما على العلاقة الثنائية وضرورة التواصل لتعزيزها، وتكريس الأجواء الإيجابية في الساحة.

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