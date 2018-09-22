شؤون فلسطينية

منذ بدء مسيرات العودة.. 184 شهيداً وأكثر من 20 ألف جريح شرق القطاع

منذ بدء مسيرات العودة.. 184 شهيداً وأكثر من 20 ألف جريح شرق القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، احصائية الاعتداءات الاسرائيلية على المشاركين الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 آذار/مارس.

وأشارت الوزارة، إلى أن العدد الاجمالي للشهداء هو 184 مواطنا، واصابة 20472 آخرين بجروح مختلفة والاختناق نتيجة استنشاق الغاز.

فيما يتعلق بإحصائية الشهداء، أوضحت الوزارة، أن من بين الشهداء 32 طفلا تحت سن 18 عاما، وثلاثة اناث.

اما الاصابات، فقد أشارت الوزارة، إلى أن من بين الاصابات، 3840 طفلاً، و1872 فتاة، اما سبب الاصابة، هناك 5139 حالة بذخيرة حية، و542 رصاص مطلي بالفولاذ وبالمطاط، و8581 بالاختناق عبر غاز حاد، و6210 إصابات مختلفة.

وفيما يتعلق بمكان الاصابة، أوضحت الوزارة في احصائتها، أن هناك 754 حالة في الرأس والرقبة، و422 في الصدر والخلف، و473 في البطن والحوض، و1510 في الاطراف العلوية، و6522 في الاطراف السفلية، و2210 اخرى.

وأشارت إلى أن من بين الاصابات، هناك 76 حالة بتر، منها 68 حالة ف الاطراف السفلية، وحالتان في الاطراف العلوية، وست حالات في أصابع اليد.

وفيما يتعلق باستهداف الأطقم الطبية، ذكرت الوزارة أن هناك ثلاثة شهداء من الاطقم الطبية، و397 اصابة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، و76 استهداف لسيارات الاسعاف.

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