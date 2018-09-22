شؤون فلسطينية

حماس: المفاوضات السرية طريقة بائسة والأفضل تطبيق المصالحة

حماس: المفاوضات السرية طريقة بائسة والأفضل تطبيق المصالحة
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد حازم قاسم الناطق بإسم حركة حماس، أن إعلان الرئيس محمود عباس استعداده لاستئناف المفاوضات حتى بشكل سري؛ يؤكد أن القيادة الفلسطينية، مصرة على مواصلة الطريقة البائسة في التعامل مع الاحتلال.

وقال: "إن إجراء المفاوضات بالسر يدلل أن هناك دائما ما يخفيه رئيس السلطة عن شعبنا ومكوناته السياسية؛ وعلى الاستعداد للتنازل في القضايا الوطنية".

وطالب قاسم قيادة السلطة بأن تنحاز لخيارات الشعب الفلسطيني المتمسك بثوابته، وأن تبادر لتطبيق إتفاق المصالحة، وتنهي الاجراءات في قطاع غزة، وهي الصيغة الأمثل لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى "صفقة القرن"، وفق تعبيره.

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