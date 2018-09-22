صور: حادث سير غريب في نابلس.. ونشطاء: السيارة تطير

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورًا، أظهرت اصطدام مركبة، في مقدمة احدى البنايات، بمدينة نابلس.



واستغرب النشطاء، من كيفية وصول السيارة إلى الطابق الأول من البناية، وهل هي طارت في الجو عند الاصطدام.





رام الله - دنيا الوطنيذكر، أن هذا الحادث أدى لمصرع مواطنين اثنين،كانا بداخل السيارة.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن مواطنين توفيا، نتيجة حادث انزلاق مرقبتهم واصطدامها في بناية، وباشرت الشرطة بالتحقيق في حيثيات الحادث.