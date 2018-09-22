شؤون فلسطينية

القوى الفلسطينية تدعو لأوسع مشاركة في "أسبوع الحسم"

القوى الفلسطينية تدعو لأوسع مشاركة في "أسبوع الحسم"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، الى اعتبار الاسبوع الحالي اسبوع الخان الاحمر "اسبوع الحسم" امام امكانية الاحتلال على تنفيذ مخططه الاستعماري بهدم التجمع مع تصاعد الاجراءات والحصار الاحتلالي والدعوة لتكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة والمبيت للتصدي لاي محاولة احتلالية لاخاء الخان الاحمر قسرا.

ودعت لاوسع مشاركة في الفعالية المقررة السبت المقبل 29/9 بعنوان "حماية الوقف الارثودكسي واجب ومسؤولية وطنية"، حيث سيكون التجمع امام النادي الارثودكسي برام الله الساعة 12 ظهرا.

ودعت للمشاركة في المسيرة الاسبوعية في منطقة جبل الريسان اسنادا للاهل في كفر نعمة وخربثا وراس كرر امام محاولات الاستيلاء على الاراضي ومصادرتها لصالح المخطط الاستيطاني في المنطقة حيث ستنطلق المسيرة بعد صلاة الجمعة المقبل باتجاه الاراضي المهددة.

ودعت القوى للمشاركة في الاعتصام الدائم في خيمة الاعتصام في الخان الاحمر حيث ستقام صلاة الجمعة في الخيمة تاكيدا على رفض سياسات التهجير القسري، واسنادا للتجمعات البدوية الصامدة في وجه الاحتلال وحماية البوابة الشرقية للقدس المحتلة.

ودعت للتواجد في منزل عائلة ابو حميد في مخيم الامعري وحماية البيت من الهدم والتصدي للاحتلال في حال اقدم على تنفيذ جريمته بكل الامكانات المتاحة.

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