شؤون فلسطينية

مركز حراك الشبابي يستضيف مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان

مركز حراك الشبابي يستضيف مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان
مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان
رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز حراك الشبابي لقاء حب هان والذي ضم مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان بمجموعة من نشطاء المجتمع المدني  في منطقة الوسطي.

وبدوره تحدث سويدان عن دور الشباب في التغيير بادئا حديثه عن تجربته الشخصية واعتقاله المتكرر من قبل الاحتلال والصعوبات التي واجهته  اثناء دراسته التي لم تكن وردية بل كانت ممزوجة بالإصرار والعمل المثابر للوصول مؤكدا على ان العقبات هي التي تصنع النجاح.

 واثناء حديثه اشاد بضرورة دراسة تجارب الشباب في المجتمعات الأخرى، والتي تبدأ بالتحفيز والادارة النابعة من الداخل نحو تحقيق الاهداف، فالنظرة للشباب في مجتمعنا هي نظرة سلبية وسطحية ناصحا على ضرورة تكاثف الجهود الشبابية والعمل على تغيير هذه النظرة والخروج من العباءة الفصائلية والعمل بجسم شبابي واحد لانتزاع الحقوق.

خلال اللقاء تم فتح باب النقاش ونقل الشباب طموحاتهم والصعوبات التي تواجههم من غلاء الرسوم الجامعية، الفقر، البطالة، استغلال المؤسسات للمتطوعين في ظل غياب قانون يحمي حقوق المتطوع وغيرها.

 تم الخروج بالعديد من التوصيات منها ضرورة تفعيل صندوق يخدم الشباب، وبناء جسم شبابي موحد خارج التنظيم السياسي لتمثيل الشباب والحديث باسمهم.

وفي الختام تقدم سيادة المستشار بالشكر الى جموع الحضور وبادر شباب المركز بتقديم لوحة مرسومة بقلم الفحم للرئيس الشهيد ياسر عرفات, كما تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات التحفيزية الاستشارية لتكوين حاضنة شبابية لتنطلق في خط التغيير ولتنهض بحال الشباب.

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