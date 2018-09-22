مناشدة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة

رام الله - دنيا الوطنانا المواطن سامر القلا من سكان مدينة رام الله، عائد الى المدينة من مخيم اليرموك للاجئين، ولا أملك هوية فلسطينية او رقم وطني، وقدمت اكثر من مرة طلب تعيين لي في وزارة الصحة، ولكن دون استجابة.اناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة بالعمل على توظيفي في الوزارة.