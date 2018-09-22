مصرف الصفا "الإسلامي" يستعد لتدشين فرعين في مدينتي جنين والبيرة





رام الله - دنيا الوطنيحتفل مصرف "الصفا" الإسلامي" باختتام عامه الثاني كشركة مساهمة عامة، وكثالث بنك إسلامي عامل في فلسطين ، والذي بدأ عمله منذ الثاني والعشرين من شهر أيلول من العام 2016، محققا مجموعة من الإنجازات التي تمثلت بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية والبرامج المتميزة والمتوافقة و أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ خطة التوسع لتحقيق مبدأ الشمول المالي .وبهذه المناسبة؛ هنأ نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي" ، كافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة أبناء أسرة مصرف الصفا والعملاء، آملا أن يدخل المصرف عامه الثالث متمكنا من مواصلة تقديم خدماته المميزة والمبتكرة للعملاء، وملبياً احتياجات السوق الفلسطيني للخدمات المصرفية المتطورة محتكماً لضوابط الشريعة الإسلامية، ومساهما فاعلا في جهود تطوير الصيرفة الإسلامية وعملية التنمية الاقتصادية الملحّة في فلسطين.كما توجه البرغوثي بالشكر والتقدير لعملاء مصرف الصفا "الإسلامي" على ثقتهم الكبيرة التي منحوها للمصرف عن طريق فتح حسابات التوفير والادخار والودائع، والتي تعكس الدرجة العالية من ثقة المتعاملين بمصرف الصفا وسعيهم إلى البحث عن برامج وخدمات متميزة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.خطط التوسع والشمولي الماليوأضاف البرغوثي: يفخر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما وصل إليه المصرف خلال هذه الفترة القصيرة؛ حيث نحتفل بالذكرى الثانية لافتتاح المصرف، محققين جزءا من أهدافنا للوصول إلى كافة أبناء شعبنا في مختلف المحافظات ومتطلعين لتدشين فرعين جديدين للمصرف في كل من مدينة البيرة ومدينة جنين ، مشيرا إلى افتتاح المصرف فرعا في محافظة الخليل خلال شهر تشرين أول من العام المنصرم، إضافة إلى افتتاح فرع آخر لخدمة الجمهور في محافظة نابلس ، وافتتاح مكتب لمصرف الصفا في جامعة النجاح الوطنية نهاية العام الماضي.كما أكد البرغوثي أن إدارة "الصفا" ستواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية من أجل الانتشار والتوسع في فروع جديدة في عدد من محافظات الوطن، تلبية لاحتياجات المواطنين الساعي للحصول على خدمات مصرفية إسلامية متطورة، وبرامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، فيما سيساهم الانتشار أيضا في توفير فرص العمل للعشرات من خريجي الجامعات في مختلف المحافظات.وشدد البرغوثي على التزام "الصفا" بمواصلة أداء دوره وواجبه تجاه المجتمع الفلسطيني، حيث دعم مشاريع المسؤولية المجتمعية ودعم قطاعات هامة مثل التعليم والصحة والمبادرات الإبداعية والتنمية المستدامة، كما لفت إلى الدورة التي نظمها الصفا مستهدفا أئمة المساجد ، من أجل نشر التوعية المجتمعية حول أسس الصيرفة الإسلامية، وذلك إيمانا من مجلس الإدارة بالدور التثقيفي والتوعوي الذي يقع على عاتق المصرف. كما عقد المصرف أيضا دورتين تثقيفيتين للطلبة الأولى في جامعة القدس والثانية في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) بمدينة طولكرم، وذلك ضمن سلسلة الدورات وورش العمل التي سيعقدها الصفا لصالح طلبة الجامعات.ويدخل المصرف عامه الثالث محققاً سلسلة من الإنجازات أهمها الفوز بعضوية مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)وهو المظلة الرسمية للصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، ومتطلعا إلى المزيد من تطوير كافة الفروع بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تضمن راحة المتعاملين، وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والخدمات الإلكترونية المجانية التي تسهل على المتعاملين مع مصرف الصفا إنجاز متطلباتهم بما يوفر عليهم الجهد والوقت."درجات" و"جود" و"تاج "..ومواصلة لتنفيذ خطط وبرامج تمويل المنافع والخدمات لصالح العملاء، أطلق المصرف مؤخرا برنامج تمويل التعليم والتدريب "درجات"، ويتيح البرنامج للطلبة التسديد بأقساط شهرية تصل لغاية 72 شهراً، و يمنح الطالب حرية في اختيار الخدمة التعليمية المعتمدة من المصرف، بالإضافة إلى أن البرنامج متاح لجميع مراحل التعليم من المدرسة وحتى الدراسات العليا والشهادات المهنية والتدريب، كما يتماشى البرنامج مع أحكام الشريعة الاسلامية، و يوفر تمويل يصل إلى نسبة مئة بالمئة.ويعد برنامج (جود) واحدا من أبرز برامج حسابات التوفير التشجيعية التي استطاع المصرف من خلالها منح جوائز مالية قيمة، حيث يتيح للمتعاملين مع المصرف ادخار أموالهم وتنميتها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية؛ حيث فاز خلال العام المنصرم إلى الآن 75فائزا في الجائزة الأسبوعية وقيمتها 10 آلاف شيكل بين حملة جود الرئيسية وجود نابلس وجود الخليل، بالإضافة إلى الرابح بالجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف شيكل، فيما قام المصرف بإجراء تعديل على البرنامج، بحيث رفع المصرف قيمة الجائزة الكبرى مخصصا المصرف لكل من محافظة نابلس ورام الله والخليل التي تحتضن فروع مصرف الصفا جائزة كبرى بقيمة 150 الف شيكل لكل محافظة على حدة .كما تميّز مصرف الصفا بإطلاق برنامج (تاج) لتمويل الخدمات الصحية، ليكون بذلك المصرف الإسلامي الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة مستمداً فكرة هذه الخدمة من تعاليم ديننا الحنيف ومن قيم التكافل الاجتماعي، بحيث يتم تقسيط سعر الخدمة الصحية بأقساط شهرية مريحة تصل فترة سدادها لغاية 72 شهراً.