شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة والاحتلال يعتقل مواطناً في الخليل

مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة والاحتلال يعتقل مواطناً في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة الخليل.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن عشرات المستوطنين، اقتحموا بحماية جنود الاحتلال أسواق البلدة القديمة، من جهة سوق اللبن، وصولاً عبر قصبة السوق إلى باب البلدية القديمة عين العسكر، ما تسبب بإعاقة مرور المواطنين، وبث حالة من الرعب بين الأطفال القاطنين والتجار.

يذكر، أن رواد البلدة وسكانها، يعانون جراء نصب الاحتلال حواجزه العسكرية الدائمة على مداخل البلدة، لتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، موظفاً يعمل في تكية إبراهيم الخليل في البلدة القديمة وسط المدينة، وفتشت منزلاً ببلدة ترقوميا غرب المحافظة.

وأفاد نائب مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام، بأن قوات الاحتلال اعتقلت موظف مديرية أوقاف الخليل، الذي يعمل في تكية سيدنا إبراهيم، الشاب إسلام راتب زاهدة (28 عاماً) أثناء تواجده على "باب 7" المؤدي للحرم قرب التكية في البلدة القديمة.

كما ذكرت وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال، داهمت بلدة ترقوميا غرب الخليل، وفتشت منزل المواطن محمد علي فطافطة، وعبثت بمحتوياته.

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