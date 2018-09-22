شؤون فلسطينية

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة
المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: إننا متضامنون مع إخوتنا وأبناء شعبنا في منطقة (الخان الأحمر) المستهدفة بسياسات التطهير العرقي التي تستهدفهم هناك، فقضية أبنائنا في الخان، هي قضيتنا جميعاً، وهي قضية كل فلسطيني، وكل عربي، وكل إنسان حر في هذا العالم.

وأضاف المطران حنا: ما يحدث في (الخان الأحمر) يحدث في أكثر من موقع في هذه الأرض المقدسة، حيث يُستهدف الفلسطينيون لأنهم فلسطينيون محبون لوطنهم، ويناضلون ويكافحون من أجل تحقيق أمنياتهم وتطلعاتهم الوطنية.

وتابع: من واجبنا جميعاً أن نقف إلى جانب أهلنا في (الخان الأحمر)، وإلى جانب أبناء شعبنا حيثما كانوا، وأينما وجدوا، حيث إن سياسات الاحتلال، تطال كافة أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، التي تتعرض لحملة احتلالية غير مسبوقة، هادفة للنيل من مكانتها وقدسيتها وبهائها.

وأوضح حنا في القدس كل شيء فلسطيني مستهدف ومستباح، كما أن الشخصيات الوطنية المقدسية مستهدفة، وقد تم مؤخراً استدعاء عدد من الشخصيات المقدسية للتحقيق في المسكوبية في محاولة هادفة لكم الأفواه، ولتخويف وترهيب شبابنا، الذين لم ولن تنطلي عليهم مثل هذه الممارسات وهذه السياسات.

وقال: إننا نقف مع شبابنا وأبنائنا في القدس، الذين تم استدعاؤهم مؤخراً للتحقيق، بسبب مواقفهم الوطنية، ودورهم في الدفاع عن القدس، وعن عدالة القضية الفلسطينية.

وقد جاءت كلمات المطران، هذه صباح هذا اليوم، لدى استقباله وفداً حقوقياً أوروبياً أتى للتضامن مع أهلنا في (الخان الأحمر) حيث شكرهم، معرباً عن تثمينه وتقديره لمواقفهم.

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