الدفاع المدني: يستهجن استهداف طواقمه خلال مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطناستهجن الدفاع المدني الفلسطيني، استهداف القوات الإسرائيلية لطواقمه الإسعافية، أثناء إسنادها للجماهير الفلسطينية المشارِكة في مسيرات العودة وكسر الحصار، على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة، يوم الجمعة في الأسبوع السادس والعشرين على التوالي.وذكر تقرير إدارة العمليات المركزية عن وقوع إصابتين في صفوف الطواقم الإسعافية أثناء تقديم واجبهم من طرف القوات الاسرائيلية، بإصابة المسعف، عبد أبو البيض، بطلق ناري في الفخد، على الحدود الشرقية من مدينة غزة، وتم نقله ألى مستشفى الشفاء الطبي، وإصابة المسعف، يوسف المقيد، باختناق بقنبلة غازالمسيل للدموع، وتم نقله لمستشفى العودة لتلقي العلاج.حيث ذكرت إدارة العمليات في تقريرها، أن طواقمها في محافظات القطاع، تعاملت مع (279) حادث إنقاذ وإسعاف كان منها (217) حالة اختناق بسبب غاز المسيل للدموع، (50) إصابة بسبب تعرضهم لطلق ناري، حيث نتج عن هذه الحوادث (12) إصابة في حوادث مختلفة من إغماء وجروح وغيرها.ويشار إلى أن طواقم الدفاع المدني، تشكل مكوناً مهماً من المكونات التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين من العمليات العسكرية، والغاية منه التخفيف من الخسائر والضرر والمعاناة التي يتكبدها المدنيون، نتيجة التقدم الهائل في أساليب ووسائل القتال.