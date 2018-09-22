شؤون فلسطينية

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة
رام الله - دنيا الوطن
ألقى طلال أبوظريفة، عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  في مخيم ملكة شرقي غزة اليوم، كلمة الهيئة الوطنية في (جمعة كسر الحصار) أكد فيها على أهمية تحقيق اصطفاف وطني كبير، يتجاوز الآثار الكارثية لاتفاقيات أوسلو، مشدداً في كلمته على ضرورة "اعتماد استراتيجية المواجهة الشاملة التي حددتها قوى شعبنا في اتفاق القاهرة 2011.

وجدد أبوظريفة دعوته للجماهير الفلسطينية بكافة أطيافها لتكثيف المشاركة في فعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة، مضيفاً، "للجمعة السادسة والعشرين تستمر الجماهير في رفد مسيرات العودة وكسر الحصار، بعشرات الآلاف من المدافعين عن كرامة شعبهم المحاصر، كتعبير وطني جامع وموحد في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، والتي كان الحصار والإغلاق والاستيطان والحواجز أدواتها النكدة؛  للنيل من إرادة وصمود شعبنا، في محاولة لإذلالة؛ لدفعه للقبول بالحلول الأمريكية والإسرائيلية.

وحيا أبوظريفة شهداء شعبنا، الذين ارتقوا في المواجهة مع العدو،  والجماهير الفلسطينية،  التي خرجت للمشاركة والحشد على طول شرق قطاعنا، وعلى مقربة من ترابنا المحتل عام 48؛ ولتعلن للمحتل ومن خلفه: "إما رفع الحصار أو مواجهة بأس الجماهير الهادرة، داعياً في السياق ذاته أبناء شعبنا في كل مكان في الضفة والـ 48 ومخيمات الشتات إلى الانخراط في هذه المسيرات؛ لإنهاء معاناة شعبنا من الاحتلال والاستيطان، وحواجز الذل بالضفة الباسلة.

ودعا أبوظريفة الأشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم لرفع الحصار الإسرائيلي والإجراءات عن قطاع غزة، ودعم صمود أهلنا بالقدس والضفة، مؤكداً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار دون توقف أو تردد حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها.

وطالب أبوظريفة، بتوسيع المشاركة الجماهيرية، وتوسيع استخدام أدوات المقاومة الشعبية، تحضيراً لفعالية الجمعة المقبلة من فعاليات كسر الحصار الظالم عن شعبنا، والتي ستحمل عنوان (جمعة انتفاضة الأقصى) وفاء لشهدائها ورموزها، وتخليداً لهذه الانتفاضة.

وأبرز أيضاً، أن اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة، والتي تنعقد بشكل أسبوعي، وضعت برنامجًا لتوسيع مساحة الحراك الجماهيري، بامتداده على مدار الأسبوع، وعدم اقتصاره فقط على يوم الجمعة، مبيناً أن الهيئة قررت أيضًا دعوة الشباب الثائر لإعادة توسيع استخدام الأدوات السلمية من الأطباق الطائرة، والبالونات الحارقة، ووحدات الإرباك الليلي، التي تقوم بدور متقدم في إطار مخيمات العودة.

وثمن أبوظريفة الجهود المبذولة لكسر الحصار، وتوحيد الصف الفلسطيني، داعياً القيادة المصرية لفتح (معبر رفح البري) بوتيرة أكثر سرعة للتخفيف من معاناة المسافرين، لا سيما أن حاجات غزة مضاعفة مع آلاف الجرحى والمرضى، الذين هم بحاجة للعلاج وآلاف أصحاب الحاجات".




أخبار ذات صلة

وفاة مواطن وإصابة آخر في حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة مواطن وإصابة آخر في حادث سير ذاتي في نابلس

طلاب عائلة الأقرع بالشوارع في انتظار رد الوكالة على التحاقهم بمدارسها

طلاب عائلة الأقرع بالشوارع في انتظار رد الوكالة على التحاقهم بمدارسها

مركز حراك الشبابي يستضيف مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان

مركز حراك الشبابي يستضيف مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان

الديمقراطية تدعو إلى وقف الرهان على المفاوضات &#34;العبثية&#34; بشروطها القديمة

الديمقراطية تدعو إلى وقف الرهان على المفاوضات "العبثية" بشروطها القديمة

جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد كريم كلاب إلى مثواه الأخير

جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد كريم كلاب إلى مثواه الأخير

مناشدة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة

أصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنات غرب جنين يعتصمون تنديداً بمنعهم دخول أراضيهم

أصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنات غرب جنين يعتصمون تنديداً بمنعهم دخول أراضيهم

مصرف الصفا &#34;الإسلامي&#34; يستعد لتدشين فرعين في مدينتي جنين والبيرة

مصرف الصفا "الإسلامي" يستعد لتدشين فرعين في مدينتي جنين والبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن وإصابة آخر في حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة مواطن وإصابة آخر في حادث سير ذاتي في نابلس

طلاب عائلة الأقرع بالشوارع في انتظار رد الوكالة على التحاقهم بمدارسها

طلاب عائلة الأقرع بالشوارع في انتظار رد الوكالة على التحاقهم بمدارسها

مركز حراك الشبابي يستضيف مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان

مركز حراك الشبابي يستضيف مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان

الديمقراطية تدعو إلى وقف الرهان على المفاوضات &#34;العبثية&#34; بشروطها القديمة

الديمقراطية تدعو إلى وقف الرهان على المفاوضات "العبثية" بشروطها القديمة

جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد كريم كلاب إلى مثواه الأخير

جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد كريم كلاب إلى مثواه الأخير

مناشدة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة

أصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنات غرب جنين يعتصمون تنديداً بمنعهم دخول أراضيهم

أصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنات غرب جنين يعتصمون تنديداً بمنعهم دخول أراضيهم

مصرف الصفا &#34;الإسلامي&#34; يستعد لتدشين فرعين في مدينتي جنين والبيرة

مصرف الصفا "الإسلامي" يستعد لتدشين فرعين في مدينتي جنين والبيرة

منوعات

تصرّف غريب من يسرا بسبب &#34;إطلالتها&#34;.. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب "إطلالتها".. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ&#34;عمرو دياب&#34;

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ"عمرو دياب"

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

الحسناء و&#34;الرجل السحلية&#34;.. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

الحسناء و"الرجل السحلية".. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

فيديو: السرطان يُحزن &#34;اليسا&#34; من جديد

فيديو: السرطان يُحزن "اليسا" من جديد

هل أنكرت حلا شيحا &#34;فرض الحجاب&#34; بعدما خلعته؟

هل أنكرت حلا شيحا "فرض الحجاب" بعدما خلعته؟

فيديوها..تحية كاريوكا: &#34;لا يلمسني رجل الا بالحلال&#34;..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديوها..تحية كاريوكا: "لا يلمسني رجل الا بالحلال"..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في &#34;مهرجان الجونة&#34;

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في "مهرجان الجونة"

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة &#34;عادل إمام&#34; لـ &#34;إنجي علي&#34;

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة "عادل إمام" لـ "إنجي علي"

عربي

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك &#34;اتق الله&#34;

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟