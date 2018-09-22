أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة



وحيا أبوظريفة شهداء شعبنا، الذين ارتقوا في المواجهة مع العدو، والجماهير الفلسطينية، التي خرجت للمشاركة والحشد على طول شرق قطاعنا، وعلى مقربة من ترابنا المحتل عام 48؛ ولتعلن للمحتل ومن خلفه: "إما رفع الحصار أو مواجهة بأس الجماهير الهادرة، داعياً في السياق ذاته أبناء شعبنا في كل مكان في الضفة والـ 48 ومخيمات الشتات إلى الانخراط في هذه المسيرات؛ لإنهاء معاناة شعبنا من الاحتلال والاستيطان، وحواجز الذل بالضفة الباسلة.



ودعا أبوظريفة الأشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم لرفع الحصار الإسرائيلي والإجراءات عن قطاع غزة، ودعم صمود أهلنا بالقدس والضفة، مؤكداً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار دون توقف أو تردد حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها.



وطالب أبوظريفة، بتوسيع المشاركة الجماهيرية، وتوسيع استخدام أدوات المقاومة الشعبية، تحضيراً لفعالية الجمعة المقبلة من فعاليات كسر الحصار الظالم عن شعبنا، والتي ستحمل عنوان (جمعة انتفاضة الأقصى) وفاء لشهدائها ورموزها، وتخليداً لهذه الانتفاضة.



وأبرز أيضاً، أن اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة، والتي تنعقد بشكل أسبوعي، وضعت برنامجًا لتوسيع مساحة الحراك الجماهيري، بامتداده على مدار الأسبوع، وعدم اقتصاره فقط على يوم الجمعة، مبيناً أن الهيئة قررت أيضًا دعوة الشباب الثائر لإعادة توسيع استخدام الأدوات السلمية من الأطباق الطائرة، والبالونات الحارقة، ووحدات الإرباك الليلي، التي تقوم بدور متقدم في إطار مخيمات العودة.





وثمن أبوظريفة الجهود المبذولة لكسر الحصار، وتوحيد الصف الفلسطيني، داعياً القيادة المصرية لفتح (معبر رفح البري) بوتيرة أكثر سرعة للتخفيف من معاناة المسافرين، لا سيما أن حاجات غزة مضاعفة مع آلاف الجرحى والمرضى، الذين هم بحاجة للعلاج وآلاف أصحاب الحاجات".















رام الله - دنيا الوطنألقى طلال أبوظريفة، عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مخيم ملكة شرقي غزة اليوم، كلمة الهيئة الوطنية في (جمعة كسر الحصار) أكد فيها على أهمية تحقيق اصطفاف وطني كبير، يتجاوز الآثار الكارثية لاتفاقيات أوسلو، مشدداً في كلمته على ضرورة "اعتماد استراتيجية المواجهة الشاملة التي حددتها قوى شعبنا في اتفاق القاهرة 2011.وجدد أبوظريفة دعوته للجماهير الفلسطينية بكافة أطيافها لتكثيف المشاركة في فعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة، مضيفاً، "للجمعة السادسة والعشرين تستمر الجماهير في رفد مسيرات العودة وكسر الحصار، بعشرات الآلاف من المدافعين عن كرامة شعبهم المحاصر، كتعبير وطني جامع وموحد في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، والتي كان الحصار والإغلاق والاستيطان والحواجز أدواتها النكدة؛ للنيل من إرادة وصمود شعبنا، في محاولة لإذلالة؛ لدفعه للقبول بالحلول الأمريكية والإسرائيلية.