الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع





وقد شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ أمس الجمعة، حالة من التوتر خلال فعاليات مسيرات العودة، حملت اسم جمعة (كسر الحصار)، التي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة 312 آخرين.













رام الله - دنيا الوطنفجر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عدداً من الأجسام المجهولة، التي عثر عليها قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقي لقطاع غزة.