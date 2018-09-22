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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فجر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عدداً من الأجسام المجهولة، التي عثر عليها قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقي لقطاع غزة.

وقد شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ أمس الجمعة، حالة من التوتر خلال فعاليات مسيرات العودة، حملت اسم جمعة (كسر الحصار)، التي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة 312 آخرين.



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