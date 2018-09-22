عاجل

  • المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة والاحتلال يعتقل مواطنا في الخليل

دولي

روحاني: ترامب سيفشل بمواجهتنا مثل صدام حسين

روحاني: ترامب سيفشل بمواجهتنا مثل صدام حسين
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت: إن طهران ستعزز قدراتها الدفاعية الصاروخية، رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روحاني في كلمة له في ذكرى الحرب الإيرانية- العراقية: إن إيران لن تتخلى عن أسلحتها الدفاعية، بما في ذلك صواريخها التي تثير غضب الأمريكيين، مضيفًا: ترامب سيفشل في مواجهة إيران، كما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق تعبيره.

وكان روحاني قال في تصريحات سابقة: "إن الولايات المتحدة تبعث باستمرار برسائل من أجل بدء المفاوضات في الوقت الذي تواصل فيه الضغط على الإيرانيين"، بعد عرض ترامب على القيادة الإيرانية الجلوس من أجل التفاوض عقب انسحابه من الاتفاق النووي.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة لا تُفكر بإقالة ترامب من رئاسة البيت الأبيض

الولايات المتحدة لا تُفكر بإقالة ترامب من رئاسة البيت الأبيض

مدينة أندونيسية تفرض صلاة الفجر بالمساجد على الموظفين الحكوميين

مدينة أندونيسية تفرض صلاة الفجر بالمساجد على الموظفين الحكوميين

الكرملين يُعلق على تصريح وزير إسرائيلي حول غضب بوتين إزاء الأسد بعد إسقاط (إيل-20)

الكرملين يُعلق على تصريح وزير إسرائيلي حول غضب بوتين إزاء الأسد بعد إسقاط (إيل-20)

بومبيو: أمريكا تستعد لاتخاذ إجراءات ضد فنزويلا خلال الأيام المقبلة

بومبيو: أمريكا تستعد لاتخاذ إجراءات ضد فنزويلا خلال الأيام المقبلة

فيديو: 11 قتيلا في هجوم استهدف عرضاً عسكرياً في الأهواز جنوبي إيران

فيديو: 11 قتيلا في هجوم استهدف عرضاً عسكرياً في الأهواز جنوبي إيران

إيران تتهم المندوبة الأمريكية بانتهاك قواعد مجلس الأمن

إيران تتهم المندوبة الأمريكية بانتهاك قواعد مجلس الأمن

جاويش أوغلو: وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران سيبحثون في نيويورك الوضع بسوريا

جاويش أوغلو: وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران سيبحثون في نيويورك الوضع بسوريا

بعد مطالبات بالتنصت.. هل ناقشت الولايات المتحدة خطة عزل ترامب؟

بعد مطالبات بالتنصت.. هل ناقشت الولايات المتحدة خطة عزل ترامب؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة

التربية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها الوطنيين لدعم التعليم

التربية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها الوطنيين لدعم التعليم

المطران حنا: يحق لنا ان نتساءل هل تخلى العرب وتنصلوا من مسؤولياتهم

المطران حنا: يحق لنا ان نتساءل هل تخلى العرب وتنصلوا من مسؤولياتهم

الدفاع المدني: يستهجن استهداف طواقمه خلال مسيرات العودة

الدفاع المدني: يستهجن استهداف طواقمه خلال مسيرات العودة

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة

مهرجان &#34;أيّام فلسطين السّينمائيّة&#34; الدولي يستضيف الركن الفرنسي

مهرجان "أيّام فلسطين السّينمائيّة" الدولي يستضيف الركن الفرنسي

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

منوعات

تصرّف غريب من يسرا بسبب &#34;إطلالتها&#34;.. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب "إطلالتها".. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ&#34;عمرو دياب&#34;

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ"عمرو دياب"

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

الحسناء و&#34;الرجل السحلية&#34;.. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

الحسناء و"الرجل السحلية".. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

فيديو: السرطان يُحزن &#34;اليسا&#34; من جديد

فيديو: السرطان يُحزن "اليسا" من جديد

هل أنكرت حلا شيحا &#34;فرض الحجاب&#34; بعدما خلعته؟

هل أنكرت حلا شيحا "فرض الحجاب" بعدما خلعته؟

فيديوها..تحية كاريوكا: &#34;لا يلمسني رجل الا بالحلال&#34;..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديوها..تحية كاريوكا: "لا يلمسني رجل الا بالحلال"..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في &#34;مهرجان الجونة&#34;

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في "مهرجان الجونة"

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة &#34;عادل إمام&#34; لـ &#34;إنجي علي&#34;

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة "عادل إمام" لـ "إنجي علي"

عربي

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك &#34;اتق الله&#34;

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟