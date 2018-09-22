روحاني: ترامب سيفشل بمواجهتنا مثل صدام حسين

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت: إن طهران ستعزز قدراتها الدفاعية الصاروخية، رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال روحاني في كلمة له في ذكرى الحرب الإيرانية- العراقية: إن إيران لن تتخلى عن أسلحتها الدفاعية، بما في ذلك صواريخها التي تثير غضب الأمريكيين، مضيفًا: ترامب سيفشل في مواجهة إيران، كما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق تعبيره.وكان روحاني قال في تصريحات سابقة: "إن الولايات المتحدة تبعث باستمرار برسائل من أجل بدء المفاوضات في الوقت الذي تواصل فيه الضغط على الإيرانيين"، بعد عرض ترامب على القيادة الإيرانية الجلوس من أجل التفاوض عقب انسحابه من الاتفاق النووي.