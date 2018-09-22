مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل قطاع غزة للقاء إسماعيل هنية

خاص دنيا الوطنوصل الوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء احمد عبد الخالق إلى قطاع غزة قبل قليل، للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقادة الحركة في القطاع.ودخل اللواء عبد الخالق، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز، في زيارة يعتبرها البعض مهمة ومفصلية في ملف المصالحة الوطنية.يذكر، أن مصدراً فلسطينياً مُطلعاً، قال لـ "دنيا الوطن": إن مسؤولاً مصرياً، سيصل إلى قطاع غزة، حاملاً عدة رسائل لحركة حماس بشأن الأوضاع في القطاع، والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.وأوضح المصدر القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤول المصري، من المتوقع أن يصل في أي لحظة، وستكون مهتمه إيصال جملة من الرسائل لحماس.وأضاف المصدر: "هذه الرسائل ستكون مرتبطة بالعلاقة المستقبلية مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب موقف مصر في حال استمرت حماس بعدم الاستجابة للدعوات المصرية".