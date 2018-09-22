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شؤون فلسطينية

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
حيّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شهداء وجرحى شعبنا الفلسطيني الأبطال، 184 شهيداً، وأكثر من عشرين ألفاً من الجرحى منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار/ مارس 2018، وتوجهت بالتحية لشهيد جمعة كسر الحصار،
الشهيد الشاب كريم كلاب، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ومئات الجرحى.

وأكدت الجبهة، أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة المميتة في قمع مسيرات العودة وكسر الحصار على تخوم قطاع غزة الباسل، لن يرهب شعبنا ولن ينال من عزيمته في مواصلة حراكه الجماهيري الواسع، حتى تحقيق أهدافه الذي انطلق من أجلها، ودعت إلى توسيع رقعة مسيرات العودة ومساحة الاشتباك الجماهيري الميداني لاستنزاف الاحتلال ورفع كلفته.

ودعت الجبهة لاستنهاض الحراك الجماهيري والمقاومة الشعبية وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في كافة الميادين والساحات على طريق التحول إلى عصيان وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على طريق إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية إلى نقل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، والتقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الاحتلال، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات، واستكمال اكتساب عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية. 

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