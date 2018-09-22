شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة مكافحة المخدرات، 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال في مهمة استمرت أسبوعاً، بالتعاون المشترك بين شرطة مكافحة خانيونس ورفح، وخلال كمين محكم في المنطقة الشرقية، تم ضبط الكمية.وقال المقدم وائل عبيد، مدير شرطة مكافحة خانيونس: "خلال مهمة استمرت أسبوعاً، تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة ثلاثة من تجار المخدرات"، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية بغزة.وأشار المقدم إلى أنه تم إلقاء القبض على كل من: المدعو (س. س) و(أ. ج) من سكان رفح، و(ع. ر) من سكان دير البلح، وإحالتهم والكمية المضبوطة إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأكد المقدم عبيد، أن شرطة مكافحة المخدرات، ستواصل جهودها لضرب أوكار المخدرات، وملاحقة مروجيها وتقديمهم للعدالة.