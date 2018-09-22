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مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"
الرئيس المصري السابق حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
كشف صديق مقرب من الشيخ الراحل علي مختار القطان، الذي قضى 15 سنة في السجن في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بسبب قوله له في السعودية "اتق الله" ، تفاصيل جديدة عن وفاة صديقه مشيرا إلى وجود شبه جنائية.

وقال ياسر رمضان صديق الشيخ مختار القطان  في تصريحه لصحيفة "فيتو" المحلية، إن عددا من أصدقاء القطان سافروا بجثته، من مقر إقامته بالمرج إلى مسقط راْسه بقرية شنشور في محافظة المنوفية، ليتم دفنه هناك.

وتابع: "عائلة الراحل طلبت غسل الجثة، وهو الأمر الذي رفضه المرافقون قائلين إنه تم تغسيلها، ولكن أسرته أصرت على طلبها لتكتشف أنه مضروب بسلاح أبيض في راْسه من الجبهة والخلف، ما أوجد شكوكا جنائية في الوفاة مضيفا أنه تم استخراج جثة القطان من قبره، وذلك لتشريحها وأخذت النيابة عينة منها للتحقيق في الواقعة واكتشاف الأسباب الحقيقية للوفاة".

وكان القطان ألتقى مبارك في عام 1993 داخل المسجد النبوي بعد إتمام الأخير عمرته، فقال له بشكل عفوي: "يا ريس اتق الله" فارتعد مبارك حسب رواية القطان في حديث صحفي له، وأسرع الحراس إليه، وأبعدوه.

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