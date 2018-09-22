الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

رام الله - دنيا الوطنمددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة عوفر، اليوم السبت، الاعتقال الإداري للأسير علاء محمود أبو الرب، من جنين للمرة الثانية على التوالي.وأفاد ذوو المعتقل الفتى علاء محمود أبو الرب، بأن محكمة (عوفر) مددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 شهور، دون توجيه أي تهم بحقه، وأبلغته أنها ستستمر في تحويله للاعتقال الإداري، وجرى نقله إلى معتقل (مجدو)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وفي سياق آخر، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن الأسير زعل محمد طاهر عباهرة، من بلدة اليامون، ومحكوم بالسجن 14 عاماً و11 شهراً دخل، اليوم السبت، عامه الـ 15 في سجون الاحتلال".