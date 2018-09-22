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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: الخطوات الأمريكية ضد الفلسطينيين قد تقود لانفجار الضفة وغزة

الجيش الإسرائيلي: الخطوات الأمريكية ضد الفلسطينيين قد تقود لانفجار الضفة وغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر قادة الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي- الأمني، الأحد الماضي، من الخطوات الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية، واعتبروها لا تخدم إسرائيل، وقد تشعل الصراع في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إنه على الرغم من أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، والمسؤولين الأمنيين لم ينتقدوا الإدارة الأمريكية بشكل مباشر، إلا أنهم حذروا من الخطوات العقابية الأمريكية، التي شملت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتقليص مئات ملايين الدولارات من المساعدات للسلطة، وادعوا أن ذلك سيزيد من الضائقة الإنسانية في المناطق، وبالتالي تزيد من فرض تجدد الصراع.

كما حذّر رئيس الأركان، من أن احتمالات تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، باتت أكثر من متوسطة.

 وأشار آيزنكوت إلى جملة عوامل ضاغطة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منها: العقوبات الأمريكية، وفشل المصالحة مع حركة حماس.

ويسود الاعتقاد بأن هذه الأمور مجتمعة، تخلق ديناميكية إشكالية يشعر الجيش بالقلق منها، حيث قدر آيزنكوت بأنه إذا حدث اندلاع في الضفة، فسيضطر الجيش إلى نشر قوات أكبر هناك.

ووضع آيزنكوت أمام أعضاء المجلس الوزاري المصغر، خطة لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة والضفة، تضم خطوات عملية بإمكانها أن تحل محل الخطوات الأمريكية العقابية، وتسد الفراغ الذي نشأ جرّاء وقف الميزانيات لمنظمة الإغاثة الدولية، (أونروا)، ولمنظمات فلسطينية إنسانية أخرى.

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