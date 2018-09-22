عاجل

  • المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة والاحتلال يعتقل مواطنا في الخليل

شؤون فلسطينية

صيدم: مدرسة فلسطينية في أنقرة قريباً بعد مدرستي اسطنبول

صيدم: مدرسة فلسطينية في أنقرة قريباً بعد مدرستي اسطنبول
الوزير صبري صيدم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، عن قرب افتتاح مدرسة فلسطينية دولية جديدة، تعتمد المنهاج الفلسطيني في التدريس بالعاصمة التركية أنقرة.

جاء هذا الإعلان، عقب افتتاح الوزير صيدم مدرستي الفنار والياسمين الفلسطينيتين الدوليتين في مدينة اسطنبول أمس الجمعة، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى، وأسرة السفارة، ورئيس الجالية الفلسطينية حازم عنتر، ورئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن حساسنة، ومن الجانب التركي نائب وزير التربية والتعليم إبراهيم ايرت، ونائب والي اسطنبول أحمد حمدي، والقنصل التركي العام في القدس جورجان ترك أوغلو.

ويلتحق بمدرسة الفنار 300 طالب، إذ تشتمل المدرسة على 14 شعبة للفرعين العلمي والأدبي، وهي شاملة للصفوف من 1-12، فيما يلتحق بمدرسة الياسمين 220 طالباً، وتشتمل على 14 شعبة، وهي أيضاً شاملة للصوف من 1-12، والمدرستان تعتمدان المنهاج التعليمي الفلسطيني، ولديها طواقم وأجهزة أكاديمية وإدارية كاملة.

وبارك الوزير صيدم لعموم الشعب الفلسطيني، افتتاح هاتين المدرستين اللتين تعتمدان "وبكل فخر" المنهاج الفلسطيني، وتضافان لسلسلة مدارس فلسطينية دولية متميزة في بلغاريا ورومانيا وقطر، مشدداً على ضرورة اهتمام هاتين المدرستين
بجودة التعليم ونوعيته، والتركيز على الأساليب العصرية في التدريس وتحقيق الإنجازات والنجاحات أسوةً بالمدارس الفلسطينية الأخرى؛ ترجمة للمساعي الحثيثة التي تقودها وزارة التربية من أجل إعلاء اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل.

ووجه صيدم التحية لتركيا قيادةً وحكومةً وشعباً على تعاونهم في سياق إتمام هذا الإنجاز النوعي، شاكراً أسرة سفارة دولة فلسطين في تركيا، وعلى رأسها السفير مصطفى، وأيضاً الجالية الفلسطينية؛ لجهودهم الحثيثة وتعاونهم الدؤوب مع الوزارة
لإنشاء هاتين المدرستين في سرعة قياسية، شاكراً في الوقت ذاته طاقم وزارة التربية، خاصةً وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيلين المساعدين، م. فواز مجاهد، و أ. عزام أبو بكر، اللذين سبق وأن زارا تركيا؛ تحضيراً لهذه الخطوة التاريخية، كما شكر الإدارتين العامتين للتعليم العام والعلاقات العامة والدولية في
الوزارة.

وأضاف وزير التربية، أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة من قِبل المدارس الدولية، والتي تطلب تدريس المناهج الفلسطيني فيها؛ في تزايد كبير، بما يؤكد على تميز ونجاعة نظام التعليم الفلسطيني والمناهج الوطنية.

وأكد صيدم، أن تشييد هذه المدارس خارج الوطن يتقاطع مع رؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى ضمان حق الطلبة في التعليم الحر، وتنشئتهم تنشئة وطنية؛ عبر التعلم من المناهج التي صممت بأيدٍ وعقول فلسطينية، مشدداً على أن وزارة التربية، ستواصل مسيرة بناء مدارس التحدي والإصرار وفي كافة المناطق؛ تأكيداً على عدالة التعليم، وإيماناً بقدرة الفلسطيني على تحقيق التميز من خلال التعليم والتعلم.

أخبار ذات صلة

مصرف الصفا &#34;الإسلامي&#34; يستعد لتدشين فرعين في مدينتي جنين والبيرة

مصرف الصفا "الإسلامي" يستعد لتدشين فرعين في مدينتي جنين والبيرة

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة

التربية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها الوطنيين لدعم التعليم

التربية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها الوطنيين لدعم التعليم

المطران حنا: يحق لنا ان نتساءل هل تخلى العرب وتنصلوا من مسؤولياتهم

المطران حنا: يحق لنا ان نتساءل هل تخلى العرب وتنصلوا من مسؤولياتهم

الدفاع المدني: يستهجن استهداف طواقمه خلال مسيرات العودة

الدفاع المدني: يستهجن استهداف طواقمه خلال مسيرات العودة

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة

مهرجان &#34;أيّام فلسطين السّينمائيّة&#34; الدولي يستضيف الركن الفرنسي

مهرجان "أيّام فلسطين السّينمائيّة" الدولي يستضيف الركن الفرنسي

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة

المطران حنا: متضامنون مع أهلنا في (الخان الأحمر) ونتبنى قضيتهم العادلة

التربية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها الوطنيين لدعم التعليم

التربية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها الوطنيين لدعم التعليم

المطران حنا: يحق لنا ان نتساءل هل تخلى العرب وتنصلوا من مسؤولياتهم

المطران حنا: يحق لنا ان نتساءل هل تخلى العرب وتنصلوا من مسؤولياتهم

الدفاع المدني: يستهجن استهداف طواقمه خلال مسيرات العودة

الدفاع المدني: يستهجن استهداف طواقمه خلال مسيرات العودة

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة

أبوظريفة يدعو لتكثيف المشاركة بفعاليات كسر الحصار في جميع مخيمات العودة

مهرجان &#34;أيّام فلسطين السّينمائيّة&#34; الدولي يستضيف الركن الفرنسي

مهرجان "أيّام فلسطين السّينمائيّة" الدولي يستضيف الركن الفرنسي

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع

الجيش الإسرائيلي يُفجر أجساماً مشبوهة شرقي القطاع

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

منوعات

تصرّف غريب من يسرا بسبب &#34;إطلالتها&#34;.. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب "إطلالتها".. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ&#34;عمرو دياب&#34;

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ"عمرو دياب"

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

الحسناء و&#34;الرجل السحلية&#34;.. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

الحسناء و"الرجل السحلية".. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

فيديو: السرطان يُحزن &#34;اليسا&#34; من جديد

فيديو: السرطان يُحزن "اليسا" من جديد

هل أنكرت حلا شيحا &#34;فرض الحجاب&#34; بعدما خلعته؟

هل أنكرت حلا شيحا "فرض الحجاب" بعدما خلعته؟

فيديوها..تحية كاريوكا: &#34;لا يلمسني رجل الا بالحلال&#34;..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديوها..تحية كاريوكا: "لا يلمسني رجل الا بالحلال"..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في &#34;مهرجان الجونة&#34;

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في "مهرجان الجونة"

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة &#34;عادل إمام&#34; لـ &#34;إنجي علي&#34;

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة "عادل إمام" لـ "إنجي علي"

عربي

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك &#34;اتق الله&#34;

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟