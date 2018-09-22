مباشر | لقاء مع مدير دائرة العلاج بالخارج بالمحافظات الجنوبية د. زكريا اللوح

شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تُناقش التوصل إلى تسوية بعيدًا عن الرئيس عباس

الولايات المتحدة تُناقش التوصل إلى تسوية بعيدًا عن الرئيس عباس
الرئيس محمود عباس ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
​تسألت صحيفة (يسرائيل هيوم) في تقرير لها، عما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة، قد وجدتا طريقاً للالتفاف على رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المشاركة في الاتصالات السياسية مع إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة، فقد أفادت أنه على خلفية رفض السلطة الفلسطينية إجراء حوار مع الإدارة في مسألة غزة، ومسائل أخرى، اتخذ الأمريكيون خطوة غير عادية، وبدؤوا بعقد لقاءات بين محافل فلسطينية، تعارض الرئيس أبو مازن، مع مندوبين من الدول العربية.

​وحسب تقرير لموقع (الخليج أون لاين) فقد جرت اللقاءات تحت ستار من السرية في محاولة لدفع تسوية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وبهدف الترويج لأفكار الإدارة حول المسيرة السلمية بين رام الله والقدس.

وحسب التقرير الذي استند إلى تصريحات دبلوماسيين مصريين، فإن إسرائيل هي الأخرى، ستنضم إلى هذه المحادثات في مرحلة ما، فيما أفاد مصدر أمريكي لـ (يسرائيل هيوم) بأن هذا "تقرير ملفق".

أخبار ذات صلة

مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل قطاع غزة للقاء إسماعيل هنية

مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل قطاع غزة للقاء إسماعيل هنية

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يستبق عيد &#34;العرش&#34; اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

الاحتلال يستبق عيد "العرش" اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يستبق عيد &#34;العرش&#34; اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

الاحتلال يستبق عيد "العرش" اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين والصيادين شمال وشرق غزة

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين والصيادين شمال وشرق غزة

منوعات

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

فيديو: السرطان يُحزن &#34;اليسا&#34; من جديد

فيديو: السرطان يُحزن "اليسا" من جديد

هل أنكرت حلا شيحا &#34;فرض الحجاب&#34; بعدما خلعته؟

هل أنكرت حلا شيحا "فرض الحجاب" بعدما خلعته؟

فيديوها..تحية كاريوكا: &#34;لا يلمسني رجل الا بالحلال&#34;..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديوها..تحية كاريوكا: "لا يلمسني رجل الا بالحلال"..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في &#34;مهرجان الجونة&#34;

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في "مهرجان الجونة"

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة &#34;عادل إمام&#34; لـ &#34;إنجي علي&#34;

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة "عادل إمام" لـ "إنجي علي"

فيديو: &#34;ياسمين صبري&#34; تحرج &#34;منى الشاذلي&#34; بسبب فستانها

فيديو: "ياسمين صبري" تحرج "منى الشاذلي" بسبب فستانها

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

عربي

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك &#34;اتق الله&#34;

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟