ماذا قال الشاب "زقوت" الذي وقف أمام جنود الاحتلال على جبل المواجهة شرقي غزة؟

خاص دنيا الوطنقال الشاب الفلسطيني، براء زقوت، الذي صعد إلى جبل المواجهة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب موقع ملكة، شرقي مدينة غزة: إن الجنود أطلقوا عليه 60 رصاصة.وكتب الشاب زقوت على صفحته بموقع (فيسبوك) منشورًا تحدث فيه عن الواقعة، وقال: (ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ)، تقدمت نحوهم فوالله ما تقدم الجيب عندي.. ونزل الجنود من الجيب مسافة 50 متراً، وأطلقوا عليّ ما يقارب من 60 طلقة، وما استطاع أن يتقدم نحوي الجيب وجنودهم.وأضاف: والله العظيم إنهم جبناء.. بقوا واقفين بعيداً عني ولم يتقدموا، الحمد لله الذي نجاني من نيران العدو.وختم الشاب زقوت منشوره ساخراً.. وقال باللهجة العامية الفلسطينية: على الهامش.. الطاقية وقعت وأنا منسحب، حد يجيبها إذا لقاها، أو أنا برجع بجيبها الجمعة الجاية.