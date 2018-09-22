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شؤون فلسطينية

افتتاح مراكز الاقتراع لانتخابات الإعادة المحلية بالضفة الغربية

افتتاح مراكز الاقتراع لانتخابات الإعادة المحلية بالضفة الغربية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية (الإعادة) صباح السبت، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، كما هو مقرر من الساعة السابعة صباحاً، وستقفل أبوابها عند السابعة مساءً، وتجري هذه الانتخابات في خمس هيئات محلية في الضفة الغربية.

وقالت اللجنة: إن عدد أصحاب حق الاقتراع بلغ 11,523 ناخباً وناخبة مسجلين في ثمانية مراكز اقتراع، حيث يتنافس 113 مرشحة ومرشحاً من 13 قائمة انتخابية، على 53 مقعداً في خمس هيئات محلية في الضفة الغربية.

ودعت اللجنة المواطنين إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أنها وضعت كل الترتيبات اللازمة؛ لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، حيث تقدم طواقم الاقتراع المتواجدة في المراكز المساعدة والإرشاد للمواطنين.

كما تهيب اللجنة بالكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين.

ومن المقرر، أن تغلق مراكز الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء عملية الفرز في نفس محطات الاقتراع، حيث يتم في ختامها الإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز، ومن ثم يقوم موظفو اللجنة بتجميع عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع المحطات التابعة للهيئة المحلية، وذلك في مبنى مجلس الهيئة المحلية، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية بعد ظهر يوم غد الأحد الموافق 23/9/2018.

يذكر، أنه وبالإضافة إلى خمس هيئات محلية، انطلقت فيها عملية الاقتراع صباح اليوم، يوجد ست هيئات محلية أخرى، ترشحت فيها قائمة واحدة، بالإضافة إلى أن هناك سبع هيئات محلية لم تترشح فيها أي قائمة.

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