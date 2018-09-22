مباشر | لقاء مع مدير دائرة العلاج بالخارج بالمحافظات الجنوبية د. زكريا اللوح

شؤون فلسطينية

الحية: أي عقوبات جديدة بغزة ستواجه بإجراءات فصائلية وسنرد السهم على راميه

الحية: أي عقوبات جديدة بغزة ستواجه بإجراءات فصائلية وسنرد السهم على راميه
عضو المكتب السياسي لحركة حماس - خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية: إن "أي عقوبات جديدة، سيفرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أبناء شعبنا في قطاع غزة، سيقابلها إجراءات فصائلية وشعبية ما يُكافئ هذه العقوبات، ليرتد السهم على راميه".

وأوضح الحية، وفق ما أوردت صحيفة (فلسطين) المحلية، أنه "إذا ما صحت التهديدات، وأقدم الرئيس عباس على أي عقوبات جديدة فهو يعزل نفسه عن هذا الشعب، وسيتجاوزه التاريخ والشعب"، وفق تعبيره.

وتساءل الحية: "إذا بقي الرئيس عباس، يحاصر الشعب ويفرض عليه العقوبات فأي تمكين له؟ كيف سيخرج وسيواجه العالم بأنه يمثل شعب هو يحاصره؟ هل يمكن لقائد أن يخرج ليتكلم باسم شعب هو يحاصره؟"، بل إن العالم لن يقبل بتمثيله، ولن يصفق له بل سيقول له: ارجع وارفع الحصار عن شعبك ثم تعال وتكلم باسمه"، حسب قوله.

وتابع: "شعبنا لم يستسلم لإرادة الاحتلال، ولم يستسلم لظلم العقوبات الجائرة على غزة، أملنا بأن لا يتورط الرئيس عباس في مثل هذه الأفعال، كما تورط بالعقوبات التي فرضها قبل عام ونصف العام"، وفق ما قال.

وذكر أن الجهود التي قادها مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والجهود المصرية والقطرية التي بذلت قبل عيد الأضحى، "كانت وشيكة لتحقيق إنجازات لشعبنا؛ لكن السلطة وحركة فتح عرقلت إمكانية الوصول لقطف ثمرة لإنهاء الحصار وتخفيفه عن شعبنا"، مؤكداً أن الجهود ما زالت مستمرة للوصول إلى رفع الحصار.

وحول مسيرات العودة، قال الحية، إن شعبنا سيبقى يرسل رسائل الثبات والصمود والتضحية والمواصلة حتى تحقيق الأهداف وإرجاع الحقوق، متابعاً: "لسنا مرتبطين بزمن، لكننا مرتبطون بهدف، فإذا ما تحقق الهدف وصلنا إلى ما نصبو إليه، وإذا لم يتحقق، سنستخدم كل الوسائل للوصول لهدفنا بإنهاء الاحتلال وكسر الحصار".

واستدرك: "شعبنا جدير بالحياة والحرية والبطولة وبأرضه، ونقول لكل المراهنين على فتور شعبنا: بأنهم واهمون؛ لأن الشعب يملك إرادة وعزيمة صلبة، ستغلب الاحتلال، وتنهي الحصار".

وأضاف الحية: "المسيرات اليوم التي يتعاظم تواجد شعبنا فيها، زاحفين نحو أرضنا وحدودنا التي سلبت منا قبل سبعين عاماً، تؤكد أننا لم ولن ننسى فلسطين، وسنواصل درب الكفاح، والنضال حتى ننتزع حقوقنا من الاحتلال".

وأكد أن مطلب الجماهير وحماس خلفهم يتمثل بأن يرحل الاحتلال عن أرضنا، إضافة إلى رفع الحصار والعقوبات الظالمة.

ووجه القيادي في حركة حماس رسالة للمجتمع الدولي، قائلاً: "شعبنا يتوق للعيش بكرامة، المجتمع الدولي في حالة اختبار إما أن ينحاز لإرادة الشعوب والأحرار، أو أن ينحاز لإرادة الظلم والطغيان والاحتلال"، مطالباً الأسرة الدولية بالانحياز لإرادة الشعوب بدلاً من أن تصمت وتنحاز للاحتلال.

وفيما يتعلق بمماطلة الاحتلال وتلاعبه في مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار، أكد الحية أن "المراهنة على كلل وضعف الشعوب وهم".

ومضى قائلاً: "مسيرة العودة ستنهي شهرها السادس وهي أعظم وأقوى من ذي قبل، وإن من راهن على أنها ستضعف وتنتهي في هذا الأسبوع، ها هي تتعاظم حتى أصبحت جزءاً من حياة الشعب الفلسطيني".

وأشار الحية، إلى أن المسيرات الجماهيرية بدأت تنتقل لمواقع أخرى، عبر تنظيم مسيرات أخرى تقتحم البحر في دلالة أن الشعب مستعد لمواجهة الاحتلال براً وبحراً.

وفيما يتعلق بزيارة وفد حركة حماس المرتقبة للعاصمة المصرية، ذكر الحية أنه لم يتم تحديد موعد زيارة وفد حماس بعد للقاء المسؤولين المصريين، قائلاً: "المهم في ذلك أن نصل لحقيقة توصلنا لكسر الحصار، والوصول لوحدة حقيقية عنوانها تطبيق ما تم الاتفاق عليه، والوصول لوحدة وشراكة حقيقية، وليس مماطلة وكسب الوقت".

وأعرب عن أمله بأن تنجح مصر في مسعاها بكسر الحصار عن غزة، والوصول إلى الوحدة الوطنية الحقيقية، التي سعت إليها حركته منذ الانقسام الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل قطاع غزة للقاء إسماعيل هنية

مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل قطاع غزة للقاء إسماعيل هنية

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يستبق عيد &#34;العرش&#34; اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

الاحتلال يستبق عيد "العرش" اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يستبق عيد &#34;العرش&#34; اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

الاحتلال يستبق عيد "العرش" اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين والصيادين شمال وشرق غزة

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين والصيادين شمال وشرق غزة

منوعات

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

فيديو: السرطان يُحزن &#34;اليسا&#34; من جديد

فيديو: السرطان يُحزن "اليسا" من جديد

هل أنكرت حلا شيحا &#34;فرض الحجاب&#34; بعدما خلعته؟

هل أنكرت حلا شيحا "فرض الحجاب" بعدما خلعته؟

فيديوها..تحية كاريوكا: &#34;لا يلمسني رجل الا بالحلال&#34;..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديوها..تحية كاريوكا: "لا يلمسني رجل الا بالحلال"..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في &#34;مهرجان الجونة&#34;

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في "مهرجان الجونة"

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة &#34;عادل إمام&#34; لـ &#34;إنجي علي&#34;

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة "عادل إمام" لـ "إنجي علي"

فيديو: &#34;ياسمين صبري&#34; تحرج &#34;منى الشاذلي&#34; بسبب فستانها

فيديو: "ياسمين صبري" تحرج "منى الشاذلي" بسبب فستانها

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

عربي

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك &#34;اتق الله&#34;

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟