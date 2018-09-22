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دولي

الولايات المتحدة لا تُفكر بإقالة ترامب من رئاسة البيت الأبيض

الولايات المتحدة لا تُفكر بإقالة ترامب من رئاسة البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
نفى نائب المدعي العام الأميركي رود روزنشتاين، تقريراً أشار إلى اقتراحه البحث عن وسائل لإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بعد أشهر من توليه الرئاسة.

وقال روزنشتاين: ان تقرير صحيفة (نيويورك تايمز) التي ادّعت أنه اقترح أوائل أيار/ مايو 2017 التقاط وزراء تسجيلات لترامب كأدلة حول عدم أهليته العقلية هو "غير دقيق وغير صحيح".

ولم ينف روزنشتاين شخصياً أو وزارة العدل ما ورد في التقرير، لكنه أشار إلى أن تلك التصريحات، أطلقت على سبيل الدعابة، كما يبدو أن التصريحات، أطلقت بحضور مسؤولين كبار في وزارة العدل بعد أسابيع من تولي روزنستاين منصبه في 29 نيسان/ أبريل 2017.

وأدلى نائب المدعي العام، بتلك التصريحات بعيد استناد ترامب لمذكرة كتبها روزنشتاين نفسه من أجل طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، الذي كان أثار غضب الرئيس الأميركي بسبب التحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا.

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