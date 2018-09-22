الطب الإسرائيلي يدعي عدم العثور على آثار عنف على جسد الشهيد الريماوي

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن مصادر طبية إسرائيلية، ادعت أنه لم يتم العثور على آثار عنف على جثة الشاب الفلسطيني محمد زغلول الريماوي، الذي قتل بعد اعتقاله، وتعرض للضرب من قبل قوة من الجيش الإسرائيلي خلال اعتقاله في منزله، في كفر ريما، يوم الثلاثاء الماضي.وادعى الجيش الإسرائيلي كذلك، أنه لم يتم الاعتداء على الريماوي، وأنه تم تحديد وفاته في المستشفى، بعد أن فقد وعيه خلال الاعتقال.ولم يتم بعد نقل جثة الريماوي، 24 عاماً، للتشريح لتحديد ملابسات وفاته، في حين قال شقيقه: إن قوة من عشرات الجنود، اقتحمت منزلهم في القرية، وأثناء الاعتقال، قام بعض الجنود بركله إلى أن فقد وعيه.