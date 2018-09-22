مباشر | لقاء مع مدير دائرة العلاج بالخارج بالمحافظات الجنوبية د. زكريا اللوح

شؤون فلسطينية

المسؤول الأمني المصري يصل غزة منتصف اليوم

المسؤول الأمني المصري يصل غزة منتصف اليوم
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكدت مصادر فلسطينية مُطلعة، أن المسؤول المصري، الذي سيزور قطاع غزة اليوم السبت للالتقاء بقيادة حركة حماس، سيصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز منتصف اليوم.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد سيصل غزة منتصف اليوم وسيلتقي قيادة حركة حماس.

وكانت قالت قناة (الجزيرة) القطرية، قالت إن الوفد المصري المقرر وصوله إلى قطاع غزة اليوم السبت، قد دخل إلى القطاع فجراً، فيما لم تحدد أسماء الوفد، وطبيعة المهام الموكلة له.

ونقلت القناة عن مصادر لم تُسمها، أن الوفد متواجد حالياً في قطاع غزة؛ إلا أنه وبسبب طبيعة الزيارة غير المُعلنة لا يوجد أي تأكيدات رسمية حول وصول الوفد لغزة أو موعد دخوله.

يذكر، أن مصدر فلسطيني مُطلع، قال لـ "دنيا الوطن"، إن مسؤولاً مصرياً، سيصل إلى قطاع غزة، حاملاً عدة رسائل لحركة حماس بشأن الأوضاع في القطاع، والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤول المصري من المتوقع أن يصل في أي لحظة، وستكون مهتمه إيصال جملة من الرسائل لحماس.

وأضاف المصدر: "هذه الرسائل ستكون مرتبطة بالعلاقة المستقبلية مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب موقف مصر في حال استمرت حماس بعدم الاستجابة للدعوات المصرية".

ولم يحدد المصدر موعداً لزيارة المسؤول المصري؛ إلا أنه رجح أن تكون الزيارة اليوم السبت، مشيراً إلى أن زيارة المسؤول، ستكون سرية وغير مُعلنة.

أخبار ذات صلة

مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل قطاع غزة للقاء إسماعيل هنية

مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل قطاع غزة للقاء إسماعيل هنية

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يستبق عيد &#34;العرش&#34; اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

الاحتلال يستبق عيد "العرش" اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

الديمقراطية: استخدام الاحتلال القوة المفرطة المميتة لن ينال من عزيمة شعبنا

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

شرطة مكافحة المخدرات تضبط 225 فرش حشيش و8700 حبة أترمال برفح وخانيونس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال تحرق مزرعة في سبسطية شمال غرب نابلس

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

طملية: تصريحات فريدمان حول رواتب الأسرى غير أخلاقية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يستبق عيد &#34;العرش&#34; اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

الاحتلال يستبق عيد "العرش" اليهودي باستدعاءات للتحقيق وبقرارات إبعاد عن الأقصى

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين والصيادين شمال وشرق غزة

قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين والصيادين شمال وشرق غزة

منوعات

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

فيديو: السرطان يُحزن &#34;اليسا&#34; من جديد

فيديو: السرطان يُحزن "اليسا" من جديد

هل أنكرت حلا شيحا &#34;فرض الحجاب&#34; بعدما خلعته؟

هل أنكرت حلا شيحا "فرض الحجاب" بعدما خلعته؟

فيديوها..تحية كاريوكا: &#34;لا يلمسني رجل الا بالحلال&#34;..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديوها..تحية كاريوكا: "لا يلمسني رجل الا بالحلال"..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في &#34;مهرجان الجونة&#34;

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في "مهرجان الجونة"

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة &#34;عادل إمام&#34; لـ &#34;إنجي علي&#34;

فيديو: جدل واسع بسبب قبلة "عادل إمام" لـ "إنجي علي"

فيديو: &#34;ياسمين صبري&#34; تحرج &#34;منى الشاذلي&#34; بسبب فستانها

فيديو: "ياسمين صبري" تحرج "منى الشاذلي" بسبب فستانها

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

عربي

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك &#34;اتق الله&#34;

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟

علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟