المسؤول الأمني المصري يصل غزة منتصف اليوم

خاص دنيا الوطن

أكدت مصادر فلسطينية مُطلعة، أن المسؤول المصري، الذي سيزور قطاع غزة اليوم السبت للالتقاء بقيادة حركة حماس، سيصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز منتصف اليوم.





وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد سيصل غزة منتصف اليوم وسيلتقي قيادة حركة حماس.







وكانت قالت قناة (الجزيرة) القطرية، قالت إن الوفد المصري المقرر وصوله إلى قطاع غزة اليوم السبت، قد دخل إلى القطاع فجراً، فيما لم تحدد أسماء الوفد، وطبيعة المهام الموكلة له.







ونقلت القناة عن مصادر لم تُسمها، أن الوفد متواجد حالياً في قطاع غزة؛ إلا أنه وبسبب طبيعة الزيارة غير المُعلنة لا يوجد أي تأكيدات رسمية حول وصول الوفد لغزة أو موعد دخوله.







يذكر، أن مصدر فلسطيني مُطلع، قال لـ "دنيا الوطن"، إن مسؤولاً مصرياً، سيصل إلى قطاع غزة، حاملاً عدة رسائل لحركة حماس بشأن الأوضاع في القطاع، والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.



وأوضح المصدر القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤول المصري من المتوقع أن يصل في أي لحظة، وستكون مهتمه إيصال جملة من الرسائل لحماس.وأضاف المصدر: "هذه الرسائل ستكون مرتبطة بالعلاقة المستقبلية مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب موقف مصر في حال استمرت حماس بعدم الاستجابة للدعوات المصرية".ولم يحدد المصدر موعداً لزيارة المسؤول المصري؛ إلا أنه رجح أن تكون الزيارة اليوم السبت، مشيراً إلى أن زيارة المسؤول، ستكون سرية وغير مُعلنة.