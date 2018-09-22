مدينة أندونيسية تفرض صلاة الفجر بالمساجد على الموظفين الحكوميين

رام الله - دنيا الوطنفرضت سلطات مدينة بالمبانغ كبرى مدن الغرب الأندونيسي على كبار الموظّفين الحكوميين، أداء صلاة الفجر في المساجد، تحت طائلة طردهم من العمل.ويسري هذا القرار الصادر عن البلدية على كلّ كبار الموظفين الحكوميين المسلمين اعتباراً من الأربعاء الماضي، ومن بين 16 ألف موظف حكومي في هذه المدينة، يبلغ عدد كبار الموظفين المسلمين 1100.ووفق وكالة (فرانس برس)، فقد قال المتحدث باسم البلدية أمير الدين ساندي: "إن صلاة الفجر جماعة مع الناس العاديين تتيح لنا أن نختلط بهم ونسمعهم مباشرة".ويعتزم رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في جنوب جزيرة سومطرة، أن يجول على المساجد للتثبّت من وجود كبار الموظفين فيها أثناء صلاة الفجر، كما تعتزم البلدية أيضاً أن تنشئ تطبيقاً على الهواتف الذكية؛ لرصد المتخلّفين عن هذه التعليمات.يذكر، أن عدد سكان إندونيسيا 260 مليوناً يشكل المسلمون 90% منهم.