مجدداً هجومه على الرئيس.. أبو زهري: محاولات تقديسه فاشلة وفتح أول من أهانه

رام الله - دنيا الوطن

جدد القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، السبت، هجومه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك عبر صفحته الشخصية بـ (تويتر).







وقال أبو زهري، إن "تصريحات الرئيس عباس وقادة فتح العنترية ضد الإدارة الأمريكية والاحتلال ليس لها أي مصداقية في ظل تمسكها بالتعاون الأمني معهما ضد الشعب الفلسطيني".





وأضاف أبو زهري: "محاولة تقديس الرئيس عباس فاشلة، خاصة وأن فتح هي أول من أهانته، ووصفته بأوصاف غير وطنية"، وفق تعبيره.

