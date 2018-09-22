السعودية: سنحمي البحر الأحمر من إيران

رام الله - دنيا الوطنقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان: إن أمن البحر الأحمر من أمن بلاده، والعالم كله، مبدياً التزام الرياض بحمايته من جماعة الحوثي والقرصنة.وتحدث بن سلمان، في تغريدة نشرها أمس على حسابه بموقع (تويتر)، باهتمام في موضوع أمن مضيق باب المندب والقرن الإفريقي، مؤكداً أن نسبة نحو 15% من حجم التجارة الدولية تمر عبر مياه البحر الأحمر.وأكد أن السعودية، مستمرة في السعي لضمان الأمن في هذه المنطقة وحمايتها من الأخطار الخارجية، بما فيها "المليشيات المدعومة من إيران" (في إشارة إلى الحوثيين).ورحب السفير السعودي باتفاق السلام التاريخي المبرم في جدة بين إثيوبيا وإريتريا، الذي "أنهى 20 عاماً من الصراع في منطقة حيوية بالعالم"، وشكر دولة الإمارات على جهود الوساطة بين الطرفين.وختم الأمير بن سلمان، حديثه بالقول: "لطالما كانت المملكة ركيزة للسلام في المنطقة والعالم، ولم تألو جهداً في ذلك بالعديد من الدول وعلى رأسها فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها الكثير، وبينما تشرع بعض الدول في زرع الخلافات والانقسامات الطائفية، تسعى المملكة إلى حل الخلافات، وحفظ الأمن، وترسيخ الرخاء الاقتصادي".