بومبيو: أمريكا تستعد لاتخاذ إجراءات ضد فنزويلا خلال الأيام المقبلة





وفرضت عدة جولات من العقوبات على المسؤولين الحكوميين ومن بينهم مادورو.

رام الله - دنيا الوطنقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي: "إن الولايات المتحدة تستعد للقيام بسلسلة من الإجراءات خلال الأيام المقبلة لزيادة الضغط على الحكومة الفنزويلية.وأضاف في لقاء له على محطة (فوكس نيوز) أمس الجمعة: "سترون خلال الأيام المقبلة سلسلة من الإجراءات التي تواصل زيادة مستوى الضغط على القيادة الفنزويلية التي تعمل بشكل مباشر ضد ما يحقق أفضل مصلحة للشعب الفنزويلي".وتابع: "إننا مصممون على ضمان حصول الشعب الفنزويلي على كلمته".ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للتعليق، وزادت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مطرد العقوبات ضد المسؤولين في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية، متهمة إياها بكبت الديمقراطية من خلال سجن زعماء المعارضة.وفرضت واشنطن في العام الماضي عقوبات تحظر تداول الديون والأسهم الجديدة التي أصدرتها الحكومة الفنزويلية، وشركة النفط الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه).