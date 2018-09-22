فيديو: قتلى وجرحى في هجوم استهدف عرضاً عسكرياً في الأهواز جنوبي إيران

لقي عدد من قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني، مصرعهم، فيما أصيب آخرون، في هجوم نفذه مسلحون صباح اليوم السبت، خلال عرض عسكري، بمدينة الاهواز جنوب غربي إيران، بحسب ما أفاده التلفزيون الإيراني.





وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن عدد القتلى لم يتضح بعد، لم تتبنَ أي جهة الهجوم.





وفي السياق، أفاد التلفزيون، بأن المسلحين اطلقوا النار على منصة العرض العسكري في الأهواز انطلاقا من حديقة خلف الحديقة.





بدورها، أفادت قناة الميادين، بان الحصيلة الاولية للاعتداء على العرض العسكري، بلغت 20 جريحاً، بينهم نساء وأطفال.





وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران، بعد نبأ الهجوم المسلح في الأهواز.







رام الله - دنيا الوطن