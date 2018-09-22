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دولي

إيران تتهم المندوبة الأمريكية بانتهاك قواعد مجلس الأمن

إيران تتهم المندوبة الأمريكية بانتهاك قواعد مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت إيران، مساء أمس الجمعة، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بانتهاك قواعد مجلس الأمن الدولي، وإدارة جلساته بأسلوب يتجاهل النظام الداخلي للمجلس وممارساته الراسخة.

جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين في نيويورك مساء الجمعة، تعقيبًا على إدارة نيكي هايلي لجلسة مجلس الأمن، التي عقدت الخميس، لمناقشة القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

ومساء الخميس، تجاهلت السفيرة الأمريكية، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الحالي، موضوع الجلسة، وخصصت كلمتها أمام ممثلي الدول الأعضاء، للهجوم على السياسات الإيرانية في المنطقة.

وقالت هايلي بهذا الخصوص: "طهران تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، وتقوم بدعم الحكام الذين يقتلون شعوبهم بالمواد الكيمائية (في إشارة إلى نظام بشار الأسد في سوريا)".

ودعا البيان، إلى ضرورة أن يتوقف مجلس الأمن عن استرضاء الولايات المتحدة، بإدارة جلسات تافهة ذاتية الخدمة، ومواجهة سلوك المندوبة الأمريكية المتمثل في زعزعة الاستقرار وانتهاكات القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أنه أثناء اجتماع مجلس الأمن يوم 20 أيلول/سبتمبر، بإطار بند جدول الأعمال الوضع بالشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حاولت السفيرة الأمريكية تشويه صورة إيران؛ لصرف الانتباه عن الفظائع، وكذلك السياسات القمعية للنظام الإسرائيلي، ولمنع بلدها من التعرض للمساءلة ومحاسبتها أمام المجتمع الدولي، بسبب سياساتها التدميرية الأخيرة المتعلقة بفلسطين.

وأوضح البيان، أن المندوبة الأمريكية خصصت بيانها بأكمله على وجه الإجمال إلى المعلومات المضللة والافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن إيران، كما سعت إلى انتقاد دور إيران في العراق، واصفة طهران بأنها خارج مجتمع الأمم الملتزمة بالقانون.

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