علاء مبارك يُغرد بآية قرآنية بعد إخلاء سبيله.. فما رد فعل متابعيه؟











يشار إلى أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، كانت قد قبلت تظلم نجلي الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة" بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، تعادل 5.5 آلاف دولار.

يشار إلى أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، كانت قد قبلت تظلم نجلي الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة" بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، تعادل 5.5 آلاف دولار.

رام الله - دنيا الوطنفي أول تعليق له بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية "التلاعب في البورصة"، اختار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مساء الجمعة، آية قرآنية للتغريد عبر حسابه على موقع (تويتر).وكتب علاء مبارك: "الحمد والشكر لله علي كل حال"، لينشر مع تعليقه نص الآية القرآنية رقم 173 من سورة آل عمران التي تقول: "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)".وتوالت التعليقات رداً على تغريدة علاء مبارك على النحو التالي: