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الأمم المتحدة: هُزمنا في حربنا على المجاعة باليمن

الأمم المتحدة: هُزمنا في حربنا على المجاعة باليمن
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رام الله - دنيا الوطن
قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "إن المنظمة الدولية هُزمت في حربها على المجاعة باليمن، وإن الوضع في البلاد سيئ جداً". 

وأشار لوكوك في جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إلى أن تكثيف المعارك قرب الحديدة بدأ يخنق القناة الوحيدة التي تعتمد عليها أسواق البلاد، بحسب ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

ولفت المسؤول الأممي الإنساني، إلى أن الأمم المتحدة تصدت للموجة الثالثة للكوليرا في اليمن، مشيراً إلى أنها وفرت المساعدة لنصف مليون شخص، نزحوا من مدينة الحديدة غربي اليمن، وإن على جميع الأطراف ضمان عمل الموانئ، وعدم إغلاق الطرق.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي دافيد بيسلي حذر قبل يومين من حدوث مجاعة مدمرة في اليمن بسبب استمرار الحرب وصعوبة إيصال المواد الغذائية، منتقداً في الوقت نفسه استهداف مخازن الغذاء التابعة للبرنامج.

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