إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جبع جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت على مفترق بلدة جبع جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال كثفت تواجدها العسكري في الجهتين الشرقية والغربية من البلدة".