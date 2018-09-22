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شؤون فلسطينية

اعتقال جنديين إسرائيليين سرقا أمولاً وتحرّشاً جنسياً بفلسطينيات

اعتقال جنديين إسرائيليين سرقا أمولاً وتحرّشاً جنسياً بفلسطينيات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في مدينة يافا، اعتقال جنديين إسرائيليين، بعد اتهامهما بالتحرش الجنسي بمواطنات فلسطينيات، وسرقة أموالهن على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس، وجاء ذلك، وفق ما كشف عنه موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية يوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة مساء الجمعة، "أن الجنديين متهمان بسرقة الأموال من عشرات الفلسطينيين والتحرش الجنسي بالكثير من الفتيات خلال تفتيشهن بشكل دقيق، وإجبارهن على خلع ملابسهن على الحاجز".

وبحسب الصحيفة، فقد "وجهت المحكمة للجنديين تهماً من بينها استغلال المنصب والسرقة والتحرش الجنسي، ومددت اعتقالهما ليوم الخميس المقبل، حتى استكمال التحقيق معهما، بناء على طلب النيابة العسكرية".

وكانت السلطات الإسرائيلية، اعتقلت الجنديين الإسرائيليين، بعد اتهامهما بالتحرش الجنسي، وسرقة أموال على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.

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