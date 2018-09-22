وساطة عُمانية لإفراج الحوثيين عن أقارب علي عبد الله صالح

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن سلطنة عُمان نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين للإفراج عن أربعة من أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، المحتجزين منذ أكثر من تسعة أشهر.





ونقلت الوكالة، عن مصدر لم تسمه، أن مساعٍ قادتها سلطنة عُمان ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد، وقيادات تنظيم المؤتمر في الداخل والخارج، تكللت بالاتفاق مع جماعة أنصار الله للإفراج عن صلاح ومدين علي عبد الله صالح، والعقيد محمد محمد عبد الله صالح، وعفاش طارق محمد عبدالله صالح، ونقلهم إلى مسقط.



وأضاف أنه تم تجهيز طائرة سلطانية عُمانية لنقل المفرج عنهم من أسرة صالح من صنعاء إلى مسقط، وقُدم طلب لقوات التحالف لمنحها التصريح، إلا أن التحالف رفض منحها الإذن، بعد أن كان قد وافق على ذلك.





وأشار إلى استمرار الجهود للحصول على تصريح للرحلة، ونقلهم إلى العاصمة العُمانية مسقط التي تقيم فيها عائلة الرئيس السابق.