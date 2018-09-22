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شؤون فلسطينية

الرئيس لعهد التميمي: المقاومة الشعبية السلمية السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال

الرئيس لعهد التميمي: المقاومة الشعبية السلمية السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد  الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن المقاومة الشعبية السلمية، هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة، الأسيرة المحررة الفتاة عهد التميمي وعائلتها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

بدوره، قال سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي: إن التميمي تقوم بزيارة منذ عشرة أيام لعدد من المؤسسات والمنظمات والبلديات في فرنسا، وفي ختام جولتها زارت سيادة الرئيس لتحيته.

وأضاف الهرفي، أن الأسيرة المحررة التميمي، تقوم بجولة في عدد من الدول الأوروبية والعربية، بدعوة من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، احتفاء بها كمناضلة وأيقونة نضالية فلسطينية.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي.

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