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الرزاز: الولايات المتحدة تريد تصفية القضية الفلسطينية

الرزاز: الولايات المتحدة تريد تصفية القضية الفلسطينية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة.

وقال الرزاز بحسب وكالة (بترا): إن موضوع (أونروا) ليس محاولة لتصفيتها بل لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة، مضيفًا: هنالك حملة كبيرة وحراكا من الملك عبد الله الثاني على المستوى العالمي وقبول على المستوى الأوروبي والعالمي لدعم (أونروا).

وشدد قائلا "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا"، لافتًا في الوقت ذاته، بأن الثوابت في المملكة واضحة جدا خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح قائلا "نحن مع حل الدولتين ومع إقامة دولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران لعام 1967 وأن تكون القدس عاصمة لها، ومع حق العودة للاجئين وكل هذه التعابير وهذه ثوابت".

يذكر، أن الأردن يسعى لعقد مؤتمر الأسبوع المقبل في نيويورك لدعم وكالة (أونروا) وتأمين تمويل إضافي.

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