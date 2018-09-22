شؤون فلسطينية

فصل الخريف يبدأ غدًا الأحد ويستمر 90 يومًا

فصل الخريف يبدأ غدًا الأحد ويستمر 90 يومًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ فصل الخريف  فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم غد الأحد "الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر، في تمام الساعة 04:45 فجراً بتوقيت القدس.

ويحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عامودية تماما على خط الاستواء، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر ما يقرب من تسعين يومًا، وبالتحديد يستمر 89 يوما و20 ساعة و29 دقيقة.

وبحسب موقع (طقس فلسطين)، تشرق يوم الاعتدال الخريفي في القدس في تمام الساعة 06:28 من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 من الزاوية الغربية تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و53 دقيقة و1 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و6 دقائق و59 ثانية.

و بعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك.

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